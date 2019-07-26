DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNE KAVUŞTU

Devlet Piyangosu’nun 18 Temmuz 2019 tarihli çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı. Birimden yapılan açıklamada, 18 Temmuz 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi kazanan talihlinin ismini açıklamak istemediği bildirildi. Sıradaki çekilişin 28 Temmuz Pazar günü olduğu vurgulanan açıklamada, büyük ikramiyenin 300 Bin TL olduğu da belirtildi.





