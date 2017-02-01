DEVLETİN VERGİ KAYBI 54 BİN TL!

Gazimağusa’da narkotik polisi, 5 işyerinde toplam 351 kilo 60 gram gümrüksüz nargile tütünü ele geçirdi; meseleyle ilgili 5 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı ve teminata bağlandı.

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis ekipleri aldığı ihbarı değerlendirerek, 5 işyerine düzenlediği operasyonda, toplam 351 kilo 60 gram gümrüksüz nargile tütünü ele geçirdi.

Polis, meseleyle ilgili Ahmet Karadoğan’ı, Mustafa Öztürk’ü, Özgür Gezmiş’i, Cem Uğurlu’yu ve tütünlerin bir kısmını bu kişilere veren Metin Kete’yi tutuklayarak mahkemeye çıkarttı.

Mahkeme, Ahmet Karadoğan, Özgür Gezmiş ve Cem Uğurlu’yu 3 bin 500’er TL, Mustafa Öztürk’ü 7 bin TL, Metin Kete’yi de bin TL nakdi teminat karşılığında, işledikleri “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan, yargılanıncaya değin serbest bıraktı.

Düzenlenen operasyonda ayrıca, devlete, toplam 54 bin 44 TL’lik vergi miktarının ödenmediği de ortaya çıktı.

Tahkikata etki etme olasılıkları yok

Dünkü teminat duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, meselenin tahkikat memuru olan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan Müfettiş Muavini Halil Seven’i yeminli şahadete çağırdı.

Müfettiş Muavini Halil Seven, zanlıların, “gümrüksüz mal tasarrufu” suçundan methaldar olduklarını belirterek, 30 Ocak 2017’de, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli ekiplerin, zanlılara ait işyerlerinde arama yaptığını ve bahse konu gümrüksüz nargile tütününe el koyduklarını söyledi.

Halil Seven, gönüllü ifade verip suçlarını kabul eden zanlıların, devam eden tahkikata etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirttikten sonra, her biri için mahkemeden uygun teminat talep etti.

Zanlıları savunan Avukat Niyazi Muruz, Murat Çağdaşer, İbrahim Demirtaş ve Evren Mürsel, müvekkillerinin vergi miktarını ödeyeceklerini beyan ettikten sonra takdiri mahkemeye bıraktı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, konu suçun ciddiyetine dikkat çektikten sonra tüm zanlıları, KKTC dışına çıkmaktan men etti ve bu maksatla tüm pasaport ve seyahat belgelerine el koydu.

Yargıç, Ahmet Karadoğan, Özgür Gezmiş, Cem Uğurlu’yu 3 bin 500’er TL, Mustafa Öztürk’ü 7 bin TL, Metin Kete’yi de bin TL nakdi teminata bağladı.

Yargıç Metin Kete ve Mustafa Öztürk lehine ayrıca, KKTC vatandaşı bir kefilin 10 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Kıbrıs