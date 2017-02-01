GÖZ YUMMAYACAĞIZ!

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer, T&T Havalimanı İşletmesi’nin, yasadışı olmasına rağmen Ercan Havalimanı’nın pist ve tünel inşaatında çalıştırmak için Türkiye’den 75 işçi getirtmesi konusunu aydınlatmakta kararlı:

İsmail VOLKAN

T&T Havalimanı İşletmesi’nin yasadışı olmasına rağmen Ercan Havalimanı’nın pist ve tünel inşaatında çalıştırmak için Türkiye’den 75 işçi getirtmesiyle ilgili Müteahhitler Birliği’nin geçtiğimiz hafta başlattığı araştırma sürüyor.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, birlik olarak böyle bir duruma göz yummayacaklarını vurgulayarak şirketin müteahhitlik izni olmadığını ve inşatta işçi çalıştıramayacağını belirtti.

“Şirkete müteahhitlik izni verilmedi”

Gürcafer, konuyla ilgili geçtiğimiz gün toplanarak araştırma başlattıklarını kaydetti.

Yönetim Kurulu’nun cuma günü yeniden toplanacağını ifade eden Gürcafer, inşaat için geçtiğimiz yıl açılan ihalede yer alan yerli müteahhit çalıştırma zorunluluğu nedeniyle, ilgili şirkete müteahhitlik izni verilmediğini buna rağmen Türkiye’den işçi getirtip çalıştırtmanın cezasının ağır olacağını belirtti.

Gürcafer: Bakan Saner bize ‘gözden kaçmış olabilir’ dedi

İnşaat Encümeni kontrol ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrolle ortaya çıkan durumun kabul edilemez olduğunu söyleyen Gürcafer, konunun ilgili makamlara aktarıldığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in konuyla ilgili bilgisi olduğunu belirten Cafer Gürcafer, bakanın kendilerine yaptığı açıklamada, “İzinlerden haberdarım ancak ne amaçlı getirildiklerini bilmiyorum. Gözden kaçmış olabilir” dediğini söyledi.

Kıbrıs