DİKKAT ARANIYOR!

Dün kullanımındaki aracı ile Yarköy- Turnalar bölgesinde avlanmaya giden Gazimağusa’da sakin 46 yaşındaki Nazım Tekman’dan haber alınamaması üzerine ailesi polise başvurdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre şahsa ait araç akşam üzeri Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında bulundu. Nazım Tekman’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu şahıs, Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranmaya halen devam ediyor.