DİKKAT BU AKŞAM GEREKMEDİKÇE EVDEN ÇIKMAYIN!

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Meteoroloji Dairesinin uyarılarını dikkate alarak kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir duyuru yayınlayarak önümüzdeki saatlerde şiddetli yağış ve fırtına olacağı; tüm bölgelerin bundan etkilenebileceği öngörüsü üzerine fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için;

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması,sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor.

Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.