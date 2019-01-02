Dikkat bu durum cinsel hayatı bitiriyor!

50’li yaşlardan sonra kadınları tehdit eden menopoz, ihmale gelmiyor. Cinsel hayatı bile bitiren bu süreçte kadınların adaçayı, ceviz, fındık ve kuş üzümü gibi besinleri tüketmesi öneriliyor.

Kadınlarda, yumurtlama döneminin sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Ülkemizde kadınlar 49 yaşında menopoza giriyor. Bu dönemde kadınlarda ateş basması, çarpıntı, uykusuzluk ve gece terlemeleri şikayetleri görülüyor. Uzmanlar,sağlıklı bir menopoz icin önerilerini sıralıyor...

HASTALIK DEĞİL

İlk olarak menopozun herhangi bir hastalık ya da sağlık problemi olmadığını bilmek gerekiyor. Östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak görülen bu durumu bazı kadınlar daha şiddetli yaşıyor. Bu sorunlar pek çok kadında 3-5 yıl sonra kendiliğinden kayboluyor. Bu şikayetler, her kadında farklı görülüyor.

SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Menopozda ağır şikayetleri olan hastalara, hormone replasman (yerine koyma) tedavisi uygulanıyor. Bu sayede menopozla birlikte azalan hormonlar, dışarıdan veriliyor. ayrıca bu dönemde rahim ağzı kanseri ve kemik erimesi hastalıklarının görülme riski artığından kadınların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekiyor. Yani kadınların sağlıklı menopoz dönemi için sofralarından geçen besinlere dikkat etmesi gerekiyor. Menopoz döneminde azalan hormonlar, kadınların cinsel hayatını da etkiliyor. Vajinada kuruluk oluşması, ağrılı cinsel ilişkiye neden olabiliyor. Bu dönemde hormon desteği alan kadınlarda hem psikolojik, hem de cinsel ilişki problemleri ortadan kalkıyor.

Sağlıklı bir menopoz dönemi için uzmanlar şu besinleri öneriyor:

* Kepekli ekmek, sebze, baklagiller, balık, taze meyve, beyaz et, zeytinyağı, yeşil çay, ceviz ve fındık tüketin.

* Tam tahıllar, elma, rezene, kereviz, maydanoz ve yonca menopoz şikayetlerini azaltır.

* Kuş üzümü ve kuru üzüm gibi küçük taneli meyvelerin ve soya unu içeren tahıl ürünleri östrojen hormonunu destekleyerek menopoz döneminde kadınlara yardımcı olur.

* Meyankökü, civanperçemi ve adaçayı da menopoz şikayetleri azaltır. Gece terlemesi ve ateş basmalarını engeller.