DİKKAT ÇAMURLU TOPRAK KAYMASI!
Polis uyardı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çamlıbel – Geçitköy Anayolu üzerinde, yağan yağmurlar nedeniyle yer yer yola çamurlu toprak kayması olmuş ve yolda kayganlık meydana gelmiştir. Polis bu güzergâhı kullanan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Etiketler : Çamlıbel – Geçitköy Anayolu, yağmur, çamurlu toprak kayması
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