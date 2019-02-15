DİKKAT ÇAMURLU TOPRAK KAYMASI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çamlıbel – Geçitköy Anayolu üzerinde, yağan yağmurlar nedeniyle yer yer yola çamurlu toprak kayması olmuş ve yolda kayganlık meydana gelmiştir. Polis bu güzergâhı kullanan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.