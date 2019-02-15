Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DİKKAT ÇAMURLU TOPRAK KAYMASI!
DİKKAT ÇAMURLU TOPRAK KAYMASI!

DİKKAT ÇAMURLU TOPRAK KAYMASI!

Polis uyardı!

A+A-

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Çamlıbel – Geçitköy Anayolu üzerinde, yağan yağmurlar nedeniyle yer yer yola çamurlu toprak kayması olmuş ve yolda kayganlık meydana gelmiştir. Polis bu güzergâhı kullanan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.