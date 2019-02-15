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DOLAR YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

DOLAR YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!

Dolar ve Euro'da son durum...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,28 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2634'e kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,3237'ye yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 5,2767'den tamamladı.

Euro/TL de 5,97 civarında işlem görüyor.

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