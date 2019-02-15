DOLAR YENİ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
Dolar ve Euro'da son durum...
A+A-
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,28 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,2634'e kadar gerileyen dolar/TL, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,3237'ye yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 5,2767'den tamamladı.
Euro/TL de 5,97 civarında işlem görüyor.
Etiketler : dolar, euro, son durum, döviz ne kadar, 15 Şubat 2019, dolar fiyatı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.