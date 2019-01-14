DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Gazimağusa’nın bazı bölgelerinde bugün elektrik yok.Orta gerilim elektrik şebekesine yapılacak ağaç budama çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında uygulanacak.
Kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:
“Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler.”
Etiketler : Gazimağusa, elektrik kesintisi
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