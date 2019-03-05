DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00- 15:00 saatleri arasında; Çatalköy Evdim Evleri, Çatalköy’ün güneyi ve doğusu ile Olive Tree Tatil Köyü’nün doğusuna elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılmasını istendi.
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