SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurumu,16-31 Ocak 2019 devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre16-31 Ocak 2019 döneminde SÜTEK’e süt veren 776 üretici için toplam 15,432,367.62TL’lik olan ödemeüreticilerin hesaplarına yatırılmıştır.