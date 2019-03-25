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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

5 saatlik kesinti olacak!

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Gönyeli Ağıllar ve Kanlıköy bölgesinin elektrik enerjisi yarın 5 saat boyunca kesik olacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

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