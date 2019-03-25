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OTOPSİ YAPILDI!

OTOPSİ YAPILDI!

Evinde Ölü Bulunan Akargöl'e Otopsi Yapıldı

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Ölü bulunan 37 yaşındaki Kader Akargöl'ün bugün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde kalmakta olduğu dairede önceki gün ölü bulunan 37 yaşındaki Kader Akargöl'ün bugün yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Kader Akargöl'ün kesin ölüm sebebi, yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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