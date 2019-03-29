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DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!

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KIB-TEK, bugün Çatalköy’de yaklaşık 6 saat elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:30 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Çatalköy köy içi ve köyün kuzeyinin elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi.

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