DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Bugün 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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KIB-TEK, bugün Çatalköy’de yaklaşık 6 saat elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 09:30 ile öğleden sonra 15:00 saatleri arasında; Çatalköy köy içi ve köyün kuzeyinin elektrik enerjisinin kesik olacağı bildirildi.
Etiketler : Çatalköy, elektrik kesintisi, 29 Mart
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