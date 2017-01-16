DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Güzelyurt girişinde bulunan Alas Sitesi bölgesinin ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmalarından kaynaklanacak olan kesinti 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.