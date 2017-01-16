Lefkoşa6 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Yarın elektrik kesintisi olacak!

A+A-

Güzelyurt girişinde bulunan Alas Sitesi bölgesinin ve  bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi  yarın 2 saat kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmalarından kaynaklanacak olan kesinti 10:00-12:00 saatleri  arasında  gerçekleştirilecek.

Bu haber toplam 6488 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.