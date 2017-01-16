DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Yarın elektrik kesintisi olacak!
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Güzelyurt girişinde bulunan Alas Sitesi bölgesinin ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarının elektrik enerjisi yarın 2 saat kesik olacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre proje çalışmalarından kaynaklanacak olan kesinti 10:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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Etiketler : elektrik kesintisi
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