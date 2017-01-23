DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Dikkat 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Geçitkale köyünde Kanizi Petrol bölgesi ve köyün doğu kısmında yarın 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, orta gerilim hattı proje çalışmalarının seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten önce veya sonra verilebileceğinden vatandaşların şebekede her an enerji varmış gibi davranması gerektiği kaydedildi.
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