Hülya Avşar'dan Para İtirafı!

'Ben senin cebinde hiç para görmedim'

Hülya Avşar'ın Star TV'de yapacağı sohbet programının fragmanı yayınlandı. Ünlü sanatçının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu.

Star TV’de ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ adlı program yapmaya başlayan Hülya Avşar, ilk bölümde aynı zamanda yakın arkadaş olduğu Acun Ilıcalı'yı konuk etti.

TV8'in sahibi ünlü televizyoncu, program yapımcılığından kanal sahibi olma öyküsüne kadar merak edilenleri anlattı. Özel hayatı hakkında medyaya konuşmaktan kaçınan Ilıcalı, ilişkisine dair küçük tüyoları da anlattı.

Hülya Avşar, "Midye yemeye çağırdılar, gidip yedim, ben öyle bir tipim" diyen Acun Ilıcalı’ya “Ben nasıl tipim” diye sorarken, "Sen midye görmemişsindir" cevabını aldı.