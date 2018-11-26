DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Orta gerilim elektrik şebekesi için yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle yarın 2 saat süreyle Ulukışla Köyünün bir bölümü, Aslanköy ve Aslanköy askeri tesislerinin elektrik enerjisi kesik olacağı kaydedildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.