DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Proje çalışmaları nedeniyle Güzelyurt’ta Zafer Stadyumu bölgesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti 09.00 - 15.00 saatleri arasında etkili olacak, ancak elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre daha geç ya da erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
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