DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Proje çalışmaları nedeniyle Güzelyurt’ta Zafer Stadyumu bölgesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kesinti 09.00 - 15.00 saatleri arasında etkili olacak, ancak elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre daha geç ya da erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.