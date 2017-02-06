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HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR!

HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR!

Hafta boyunca hava sıcaklığı...

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YAĞMUR BEKLENMİYOR
   
Havanın hafta boyunca parçalı bulutlu olması beklenirken, hava sıcaklığı da artacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde 17 - 20 dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Salı ve Çarşamba günleri ise kuvvetli olarak esecek.

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