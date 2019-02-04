DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
Yarın elektrik kesintisi olacak!
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Girne’de, yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 09:00-10:00 saatleri arasında olacak ve kesintiden Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy’ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık Bölgesi etkilenecek.
Etiketler : elektrik kesintisi, Girne
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