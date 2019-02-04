İHTİYAT SANDIĞI FONU'NDAN YAPILACAK ÖDEMELER HAKKINDA KARARNAME HAZIRLANDI

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre ekonomik sıkıntı nedeniyle işyeri kapananlar birikimlerini alabilecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, ülkede yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalıştığı işyeri kapanan veya çalıştığı şirket tasfiye edilen ve bu nedenle işsiz kalıp maaş veya ücret alamayan çalışanlar; İhtiyat Sandığı Dairesi’nde bulunan birikimlerini değiştirilmiş şekli ile 34/1993 Sayılı İhtiyat Sandığı Yasası’nda öngörülen 6 aylık süreyi beklemeden, işten duruş tarihinden hemen sonra alabilecek.

Yasa gücünde kararname; çalıştığı işyeri kapanan veya çalıştığı şirket tasfiye edildiği gerekçesi ile işsiz kalan çalışanların kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin hayatlarını idame ettirebilmelerine imkan tanımayı ve yaşadıkları maddi sıkıntıların olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlıyor.