DİKKAT ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR!
4 saatlik elektrik kesintisi olacak!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik şebekesinde bugün yapılacak proje çalışması nedeniyle Güvercinlik kavşağı bölgesinde bulunan konut ve tesislerin elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Gazimağusa Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik enerjisi sabah 09.00 ile öğlen yaklaşık 13.00 saatleri arasında kesik olacak.
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