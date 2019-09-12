DİKKAT HER YERDE ARANIYOR!

Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel Aydın, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan bugün saat 14:30 sıralarında firar etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel AYDIN, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan bugün saat 14:30 sıralarında firar etti.

Polisin açıklamasına göre “Mürsel Aydın, üsten beyaz gömlek alttan siyah kot pantolon girmekte olup, 1,70 boylarında sakalsız ve bıyıksızdır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” denildi.