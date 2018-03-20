DİKKAT METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI!
Toza dikkat!
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Meteoroloji Dairesi toz zerreciklerinin dünden itibaren bölgede hava kirliliği yarattığı uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu akşama kadar bölgede hava kirliliği yaratacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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