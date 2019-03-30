DİKKAT O YOL TRAFİĞE KAPANDI!
Çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su taşkını nedeniyle Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun, Hamitköy Işıkları ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.
Etiketler : Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu, Hamitköy Işıkları, trafiğe kapanma
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