DİKKAT O YOL TRAFİĞE KAPANDI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su taşkını nedeniyle Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun, Hamitköy Işıkları ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır.