DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Serin hava etkili olacak!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistrmi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 15 Ekim 2019, yağmur
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