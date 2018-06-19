DİKKAT SAĞLIK BAKANLIĞI UYARDI!
Bu bölgede denize girmeyin!
A+A-
Sağlık Bakanlığı, rutin olarak gerçekleştirilen ve Haziran ayında yapılan son deniz suyu analizleri neticesinde Püsküllü bölgesinden alınan numune sonuçlarının normal değerlerin üzerinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yetkili mercilerle temasa geçildiği belirtilerek, “ikinci analiz sonuçları çıkıncaya kadar halkımızın bu bölgede denize girmemesi sağlık açısından önem taşımaktadır” denildi.
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, deniz suyu analizleri, Püsküllü bölgesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.