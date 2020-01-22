DİKKAT SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç ssitemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.