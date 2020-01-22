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DİKKAT SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK!

DİKKAT SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK!

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç ssitemi ile soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

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