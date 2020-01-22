ALTINDA YATAY SEYİR!

Piyasalardan alınan son verilere göre altın fiyatları yatay ilerliyor, ufak düşüş ve yükselişler yaşansa da altın fiyatlarında büyük bir hareket gözlenmiyor. Küresel riskler arttığında yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın fiyatlarında son durum şu şekilde...

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Altın fiyatları piyasalardaki belirsizlikle beraber yatay seyirde ilerliyor. İşte 22 Ocak tarihli güncel altın fiyatları ve altın piyasalarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 22 OCAK

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın türlerinin bugünkü fiyatları;

ÇEYREK ALTIN: 482,75

GRAM ALTIN: 296,18

YARIM ALTIN: 965,49

CUMHURİYET ALTINI: 1.992,00