DİKKAT SU KESİNTİSİ!
Bazı bölgelerde su kesintisi olacak!
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Su İşleri Dairesi, terfi merkezinde yapılacak bakım onarım çalışmalarından dolayı Karşıyaka Deposuna su verilemeyeceğini, bu depodan su alan bölgelerde su kesintisi olacağını bildirdi.
Su İşleri Dairesi’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 08.00’den itibaren Karşıyaka Deposuna su verilmeyeceği, bu durumdan Karşıyaka’nın batı bölgesi, Geçitköy, Kayalar, Sadrazamköy, Alemdağ, Akçiçek, Hisarköy, Özhan ve Şirinevler’in etkileneceği belirtildi.
Terfi merkezindeki bakım onarım çalışmalarının iki gün sürmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, “Söz konusu bölgelerdeki vatandaşların içme ve kullanım suyunu tasarruflu kullanmaları önem arz etmektedir” denildi.
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Etiketler : Su İşleri Dairesi, su kesintisi
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