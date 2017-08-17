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DİKKAT TELEFON VE ADSL HATLARI ÇALIŞMAYACAK!

DİKKAT TELEFON VE ADSL HATLARI ÇALIŞMAYACAK!

Cumartesi günü bu bölgelerde...

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Gazimağusa’da bazı bölgelerde hafta sonu telefon ve ADSL hatları çalışmayacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, “19 Ağustos ve 20 Ağustos tarihlerinde Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde saha dolabı 47’nin değişiminden dolayı telefon ve ADSL+Polis Alarm devreleri etkilenecektir” denildi.

Açıklamaya göre çalışmalardan Sakarya Sulu Çember ve Topçu Bulvarı bölgeleri etkilenecek.

Çalışmalar, 07.00- 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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