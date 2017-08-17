DİKKAT TELEFON VE ADSL HATLARI ÇALIŞMAYACAK!

Gazimağusa’da bazı bölgelerde hafta sonu telefon ve ADSL hatları çalışmayacak.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, “19 Ağustos ve 20 Ağustos tarihlerinde Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde saha dolabı 47’nin değişiminden dolayı telefon ve ADSL+Polis Alarm devreleri etkilenecektir” denildi.

Açıklamaya göre çalışmalardan Sakarya Sulu Çember ve Topçu Bulvarı bölgeleri etkilenecek.

Çalışmalar, 07.00- 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.