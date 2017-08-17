Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!
Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!
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Güzel yüzüyle herkesin dikkatini çeken oyuncu Hande Erçel, oyuncak ayının kucağına oturup fotoğraf paylaştı. Hande Erçel'in paylaşımı 16 saatte 521 bin beğeni aldı.
Hande Erçel (Hazar) ile Tolgahan Sayışman (Kenan), Star TV'de ekrana gelen 'Siyah İnci'nin çekimleri için İzmir Ildır'da.
Sette Hande Erçel'e oyuncak ayı hediye geldi.
"ÇALIŞMA ARKADAŞIM TARÇIN"
Hande Erçel'in oyuncak ayıyla yaptığı paylaşıma beğeni yağarken, Erçel fotoğrafın altına "Çalışma arkadaşım Tarçın" notunu düştü.
Etiketler : Hande Erçel, paylaşım
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