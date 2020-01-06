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DİKKAT TOPRAK KAYMASI!

DİKKAT TOPRAK KAYMASI!

Ardahan – Kantara Anayolu’nda toprak kayması

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Polis, Ardahan- Kantara Anayolu’nun 3-4’ncü km’leri arasında aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldiğini bildirdi.

Açıklamada, “Gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur” denildi.

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