DİKKAT YOL ÇALIŞMASI BAŞLIYOR!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılacağını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Atakan dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında yol bakım onarım çalışmalarıyla ilgili kararlar üretildiğini, bu kararlardan bir tanesinin de Alsancak yoluyla ilgili olduğunu belirtti. Atakan'ın açıklaması şöyle: Dün akşam gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında yol bakım onarım çalışmalarıyla ilgili bazı kararlar ürettik. Bunlardan bir tanesi Alsancak yoluyla ilgilidir. Su İşleri Dairesi’nin vereceği rapor ertesinde Alsancak 1’inci etap yol çalışmasının başlatılması yönündeki kararı dün akşam aldık. Mümkün olan en kısa sürede Alsancak yolu 1’inci etabını tamamlayarak hizmete alma gayreti içinde olacağız.