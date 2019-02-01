DİKKATSİZ SÜRÜCÜ TRAFİK IŞIKLARINA GİRDİ!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 03.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Batyr Atamuradov (E-24) yönetimindeki NU 580 plakalı araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Alpet trafik ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıkarak, refüj içerisinde bulunan trafik sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra kontrolsüzce ilerlemeye devam edip yine aydınlatma direğine ve trafik yön levhasına carpıştır. Kaza sonucu yaralanma olmamıştır.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.