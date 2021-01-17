Dikkatsiz sürüş kaza getirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 06:20 sıralarında Girne’de Sht. Ast.Sb.Cemil Akın sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Beylerbeyi’nde sakin Kenan KURTDEMİR (E-23) yönetimindeki PH 670 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizce Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Mehmet Eren DÜZCE (E-20) yönetimindeki PU 878 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpma sonradı savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taş duvara çarptıktan yolun sağına geçip Girne Belediyesi’ne ait kaldırım taşlarına çarpıp durmuştur. Yine çarpmanın etkisi ile savrulan PU 878 plakalı araç ise yolun solunda bulunan taş duvara ve tabelaya çarpıp durmuştur. Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Murat ÖZDEMİR (E-22) yaralanmış olup Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülüp ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alınmıştır.

Yine aynı kazada yaralanan PH 670 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından müşahade altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.