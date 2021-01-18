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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 4 kişiye yasal işlem

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kısmi sokağa çıkma yasağı kapsamında; 17-18.01.2021 (22:00 – 05:00 saatleri) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidilmiş olup,  polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

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