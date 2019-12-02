DİKKATSİZLİK KAZAYA NEDEN OLDU!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne-Lefkoşa Anayolu’nda, dün sabah meydana gelen kazada Mehmet S. Tegay ve Faruk Köprülü yaralandı.

Kaza, dün sabah saat 00.45 sıralarında Girne-Lefkoşa anayolu’nun 11-12. kilometreleri arasında batı istikametine doğru ZNE 814 plakalı araçla seyreden Lütfü Doğruer (E-47)’in dikkatsizliği sonucu meydana geldi.

Lütfü Doğruer, aynı istikamette seyreden araçların durması sonucu durmak

zorunda kalan Nihat Keski (E23) yönetimindeki LD 658 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan ZNE 814 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet S. Tegay (E-49) ve Faruk Köprülü, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından Girne Trafik Tahkikat Yeni Amiri Hasan Arifoğlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu.