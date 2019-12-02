APARTMANIN CAMINDAN SARKIP ATLAMAYA ÇALIŞTI!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de, ikamet izinsiz kalmak ve rahatsızlık suçlarından tutuklanan Rum vatandaşı Anna Dimitriv, dün mahkemeye çıkarıldı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İlyas Güney olguları aktardı. Güney, zanlının erkek arkadaşından ayrıldığı gerekçesiyle önceki gün saat 16.50 sıralarında, Girne’de Beycanlar bölgesinde 4 katlı apartmanın camından sarkarak atlamaya çalıştığını, bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Güney, zanlının olay yerinde sakinleştirilip karakola götürüldüğünü, yapılan kontrolde 2015 yılından beridir ülkede kaçak olarak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatıldığını belirterek,

3 gün süre istedi. Savcı Mustafa Atakara ise zanlı aleyhinde intihara teşebbüs suçundan da soruşturma açılacağını belirtti. Mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, söz alan zanlı güney’den Kuzey’e kaçtığını söyledi ve “Eski eşim oğlumu darp etti. Aldım buraya kaçtım” dedi. Zanlı ayrıca doktor kontrolünden geçmek istediğini de belirtti. Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, aynı zamanda doktor kontrolünden de geçmesine emir verdi.