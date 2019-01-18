DİKKATSİZLİKLERİ PAHALIYA PATLADI!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Girne-Alsancak çevre yolunda dün akşam saat 20.15 sularında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Girne-Alsancak çevre yolunda dün akşam saat 20.15 sularında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Önünü tıkayınca çarpıştılar

Kaza, Girne-Alsancak çevre anayolunun 1-2'nci kilometreleri arasında üç şeritli yolda, yolun ikinci şeridinde Girne istikametine doğru seyreden Hamza Uludoğan’ın yönetimindeki HC 273 plakalı araç ile dikkatsizce yolun kuzey kısmında bulunan Şht. Orhan Durum sokağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada yolun birinci şeridi üzerinde Girne istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Serkan Akkan yönetimindeki PZ 646 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle devrildi

Çarpmanın etkisi ile HC 273 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrilip durabildi.

Kaza sonucu HC 273 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ümmühan Uludoğan kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.