YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’ta bir iş adamını öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan ve Mağusa’da tespit edilerek tutuklanan zanlı Iosif Iosif, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Güney Kıbrıs’ta iş adamı Nicos Rodotheou’yu öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle Rum Polisi tarafından aranan ve 9 Ocak 2019 tarihinde Mağusa’da kalmakta olduğu apartman dairesinde 2 adet tabanca ve 100 adet canlı mermi ile tespit edilerek tutuklanan zanlı Iosif Iosif dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Kanunsuz ateşli silah ithali”, “Kanunsuz patlayıcı madde ithali”, “Sahte belge düzenleme”, “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Muhaceret yasasına aykırı hareket” suçlarıyla ilgili olarak mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Iosif, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Zanlı Iosif, 2 kişi tarafından sahte pasaportla KKTC’ye geçirildi

Meselenin tahkikat memuru, 9 Ocak 2019 tarihinde Bilgi Değişim Ofisinden alınan yazı ışığında Güney Kıbrıs’ta “Katle teşebbüs”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma” suçları ile ilgili olarak zanlı Iosif Iosif’in arandığını ve konu kişinin KKTC’de olduğunun öğrenildiğini belirtti.

Alınan bilgi ışığında yapılan araştırmada zanlı Iosif Iosif’in Mağusa’da Gülseren bölgesinde bir apartman dairesinde kaldığının tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, aynı gün konu eve gidilerek zanlı Iosif’in tespit edildiğini açıkladı.

Tahkikat memuru, konu evde yapılan aramada ise 2 adet 9 mm çapında tabanca, içerisinde toplam 15 adet 9 mm çapında canlı mermi olan 2 adet şarjör ve 2 kutu içerisinde toplam 85 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu açıkladı.

Tahkikat memuru, ayrıca konu evde sahte olduğundan şüphe edilen Nicholas Nikalou adına düzenlenen ve üzerinde zanlı Iosif’in resmi bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti Kimliği bulunduğunu da belirtti.

Tahkikat memuru, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Iosif’in 2018 yılı Aralık ayı içerisinde Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan muhaceret yasasına aykırı olarak adına işlem yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını ve 2 adet tabanca ile 100 adet canlı mermiyi ithal ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ancak KKTC’de yasal statüsü bulunmayan ve KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yapan zanlının tahkikata etki etme olasılığının bulunmadığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

2 ay cezaevinde bekleyecek

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Iosif Iosif’in davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.