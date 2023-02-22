Dikmen’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Soyutok hayatını kaybetti
Dikmen’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Soyutok hayatını kaybetti
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Dikmen’de 23 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Süleyman Soyutok, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle;
‘23.01.2023 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde, Doğuş SANCAK (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç ile Lefkoşa istikametinden Dikmen istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Dikmen’de sakin Süleyman SOYUTOK (E-26), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, 21.02.203 tarihinde saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.’
BRT
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