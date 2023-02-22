Dünya basını da dikkat çekti: Depremzedeler ruhsal travma yaşıyor

Dünya basını, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından önceki gün Hatay’da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle yeni bir şok yaşayan depremzedelerin çok ciddi bir ruhsal travma geçirdiğini yazdı. İngiliz televizyonuna konuşan İrlandalı bir yardım görevlisi, “Korkunç bir deneyimdi. Yer altımızda sallandı. Bu, sizin yerin sağlam olduğu konusundaki algılarınızı yerle bir ediyor ve insanları gerçekten çok kötü etkiledi” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yasını tutan Türkiye, önceki gün Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremle yeni bir şok yaşadı. İlk depremlerde neredeyse tamamen enkaza dönen Hatay'da halk, ikinci depremin şoku, kayıplarının acısı ve yardımların yetersizliği nedeniyle çok zor günler geçiriyor.

Dünya basını da deprem bölgelerinde on binlerce kişinin ruhsal travma geçirdiğine dikkat çeken haberler yayınladı.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından ITV televizyonu, can kaybının 42 bini geçtiği depremlerin ardından Hatay'da yaşanan yeni deprem sonrası bölgede halkın ruh sağlığının büyük yara aldığına dikkat çekti. Televizyona konuşan İrlandalı yardım görevlileri, bölge halkının ciddi bir mental travma ve stres yaşadığını belirtti.

rlanda merkezli yardım kuruluşu Concern Worldwide'dan Kieran McConville, Hatay'daki deprem sırasında Suriye'den yeni döndüğünü kaydederek “Halep'te de hasar alan birçok bina bu depremle yıkıldı” dedi. McConville, “Bu çok korkunç bir deneyimdi. Yer altımızda sallandı. Bu, sizin yerin sağlam olduğu konusundaki algılarınızı yerle bir ediyor ve insanları gerçekten çok kötü etkiledi” diye konuştu.

SURİYE’DE BİRÇOK KİŞİ PANİKLE BİNALARDAN ATLADI

Katar televizyonu Al Jazeera de, Hatay'daki deprem sırasında Suriye'de yaşanan paniğin ve korkunun birçok kişinin yaralanmasına yol açtığını aktardı. Haberde, depremlerde yüzlerce binanın yıkıldığı Suriye'nin kuzeyinde halkın yaşadığı şokun Hatay depremiyle tavan yaptığı belirtildi.

Suriye Sivil Savunma örgütü Beyaz Baretler'den bir yetkili, birçok kişinin panikle ve binalardan atlayarak yaralandığını, çok sayıda insanın soğuğa rağmen geceleri sokakta geçirdiğini söyledi.

Sağlık yetkilileri de Hatay depreminde birçok Suriyelinin korkudan kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

sözcü.com.tr