Dilmen'den bomba iddia!

Rıdvan Dilmen: Galatasaray Kadıköy'e 42 puanla gelir

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in Fenerbahçe maçına 42 puanla gelmeyi hedefleyeceğini belirtti.

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Attığı 2 golle dikat çeken Adem'in performansının altını çizen Dilmen, ''Maçta golleri çıkartsan normal bir maç gibi duruyor. Falcao'nun olmadığı bölümlerde, Adem'in ne kadar önemli bir alternatif olduğu ortaya çıktı. Fatih Terim tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fırsatı değerlendiriyor.'' dedi.

'Alması gereken 42 puanı alıp, Kadıköy'e gelir'

Galatasaray'ın Kadıköy'e 42 puanla geleceğini vurgulayan ünlü yorumcu, ''Fatih Terim'in 9'da 7 şampiyonluk başarısını görürken, tecrübe faktörü önemli. Fırsatı gördüğü an affetmez, dezavantajlı durumdan avantajlı duruma geçebilir. Alması gereken 42 puanı alıp, Kadıköy'e gelir. Fenerbahçe maçıyla Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor. Sürpriz puan kaybı yapmamalı. Onyekuru'yu oyuna sokabilir Fatih Hoca. Kasımpaşa'ya pozisyon da veriyorlar dikkatli olmalılar. Kasımpaşa'nın gol atacağını düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.