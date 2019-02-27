DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, TAKLA ATTI!
Kaza!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 08:30 sıralarında, Ziyamet-Kumyalı Anayolu üzerinde, Besime Karabudaklı (K-27), yönetimindeki MH 069 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Ziyamet-Kumyalı Anayolu, kaza, Besime Karabudaklı
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