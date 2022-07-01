Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkıp takla attı
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgie göre bugün saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt – Lefkoşa Anayolu’nun 2-3 km’leri arasında Kolade Joshua OYEDARE (E-20) yönetimindeki ZLN 779 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.