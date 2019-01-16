DIŞİLİŞKİLER KOMİTESİ İKİ TASARIYI GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya başkanlığında, bugün yaptığı toplantıda “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ilk olarak, “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı madde madde görüştü ve oyladı. Tasarının ivediliği olmadığı için üçüncü okunuşu ve tümünün oylanması bir sonraki toplantıda yapılacak.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, ikinci sırada görüştüğü “Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”yla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında da devam edecek.

Komitenin bugünkü toplantısına davetli olarak Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Veteriner Dairesi’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini bildirdiler.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.