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  3. LİMASOL'DA SEL SULARI İÇİNDE İKİ KİŞİ OLAN ARACI SÜRÜKLEDİ!
LİMASOL'DA SEL SULARI İÇİNDE İKİ KİŞİ OLAN ARACI SÜRÜKLEDİ!

LİMASOL'DA SEL SULARI İÇİNDE İKİ KİŞİ OLAN ARACI SÜRÜKLEDİ!

Kurtarma çalışmaları devam ediyor!

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Rum Haber kaynakları etkili olan aşırı yağışlar sebebiyle meydana gelen taşkınlar neticesinde,  Limasol'da içinde iki kişi olan bir aracın sürüklendiğini haber verdi.
İki kişiyi araçtan çıkarma çalışmalarının devam ettiği, ancak suyun şiddetli akması ve kötü koşullar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.

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