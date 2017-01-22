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DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: 'MASADAN KAÇTILAR'

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: 'MASADAN KAÇTILAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Masadan kaçtılar'

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Çavuşoğlu, "Türkiye kendinden emin, ne  istediğini ve ne istemediğini gerekçeleriye net bir şekilde söyleyen yapıcı bir  ülke tutumunu sürdürdü" dedi

 

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yapıcı tutumunu sürdürmeye devam ettiğini belirterek, “Biz çerçevesi belli olan bir müzakerenin sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs görüşmelerinde gelinen nokta  ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, görüşmelerde Türkiye'ye yönelik  eleştirilerine ilişkin açıklamalar yaptı. "Kıbrıs konusunda Türkiye'ye yönelik eleştiri yöneltecek en son  ülkenin Yunanistan olması gerekiyor" diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kıbrıs konusunda hiçbir ülke ya da kurum,  Türkiye'ye yönelik eleştiri getiremez" dedi.

'Kritik bir aşama'

Dışişleri Bakanı şöyle konuştu; "Türkiye, bir eleştiriyi hak etmiyor.  Kritik bir aşamaya geldik. İlk bakanlar toplantısında Türkiye kendinden emin, ne  istediğini ve ne istemediğini gerekçeleriye net bir şekilde söyleyen yapıcı bir  ülke tutumunu sürdürdü. Aynı şekilde KKTC'de çok hassas konularda olgun bir tutum  sergiledi ama karşı taraf hazırlıksız geldi. Görüşmelerde bir kez izin istedi,  masadan kalktı, ikincisinde ise masadan kaçtı."

'Saldırgan olmayın!'

"Tüm bunlara rağmen biz çerçevesi belli olan bir müzakerenin  sonuçlanması için olumlu tutumumuzu sürdürüyoruz. Hal böyleyken Türkiye'ye hangi  sebeple eleştiri getiriyorsunuz? Garanti ve güvenlik konusunda bizim tutumumuz  belli, gerekçesini de söylüyoruz. Siz de bu konuda farklı düşünüyorsanız bunu  söyleyin, ne istediğinizi söyleyin. Sizin tutumunuzdan, arzunuzdan ve  hayalinizden farklı bir şey söylendiğinde saldırgan olmanız gerekmez."

 

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